Furto sventato al vivaio “Carollo Fiori”. Malviventi allontanati dalle urla dei proprietari

Sfondano la vetrata per introdursi nella serra ma il rumore prodotto sveglia i proprietari – residenti a fianco – dell’attività commerciale florovivaistica, che li fanno fuggire in piena notte. E’ accaduto la scorsa notte al confine tra Thiene e Zugliano, all’interno di “Carollo Fiori“, circa mezzora dopo la mezzanotte, con un manipolo di malviventi a far perdere le loro tracce appena prima dell’arrivo dei Carabinieri giunti dalla sede della Compagnia di Thiene, distante appena un chilometro dallo scenario del tentato furto.

Avrebbero agito in tre a quell’ora, approfittando del buio e degli spazi aperti. Andando a forzare alcune vetrate e danneggiando dei veicoli di proprietà della famiglia Carollo, storico negozio che sorge in via Flora Minotto nel territorio di Zugliano che coltiva e vende piante e fiori. I forti rumori prodotto, però, avrebbero attirato l’attenzione e fatto accendere le luci, scoprendo l’irruzione illecita degli sconosciuti che si trovavano all’interno.

La banda di ladri ha avuto il tempo di mettere a soqquadro l’ufficio interno del vivaio, nel tentativo di arraffare denaro e oggetti preziosi che presumevano essere custoditi in quegli spazi, per poi tentare di impadronirsi di qualcosa di rivendibile in un furgone, danneggiato e lasciato sul posto. Le grida del titolare dell’attività hanno indotto i delinquenti alla fuga.

Sul posto è giunta una pattuglia di militari dell’Arma dalla vicina Thiene, attivando subito le indagini richieste allo scopo di risalire all’identità degli “incursori”. I tre o forse più soggetti ignoti poi usciti di scena probabilmente con un magro bottino ma dopo aver lasciato una scia di danni ingenti che inevitabilmente saranno quantificati nei prossimi giorni.

