Due auto sfondano la vetrina dell’agenzia: illesi titolare e impiegata dietro al bancone

Pochi istanti di panico, poi l’incredulità nel rendersi conto di quanto accaduto oggi alle 11.50, poco prima del break per la pausa pranzo. Sono queste le sensazioni provate dal titolare e dall’impiegata presenti nell’agenzia “Italia Assicurazioni” di Arzignano, in via Trento, quanto si sono visti “entrare” in un ufficio due automobili dopo mandato in frantumi la vetrina esterna. Una delle due vetture era parcheggiata di fronte alla filiale, e avrebbe impedito a quella fuori controllo di irrompere come un proiettile all’interno dei locali, con conseguenze potenzialmente drammatiche.

Le due persone all’interno, infatti, sono rimaste illese dietro al bancone. Altrettanto non si può dire della conducente della “scheggia impazzita”, una Kia Soul, invece trasportata al pronto soccorso dell’ospedale Cazzavillan dopo l’intervento dei vigili del fuoco.

Si tratta di una donna della vallata, di 74 anni (C.L. le iniziali annotate dagli agenti di polizia locale), estratta dai pompieri dall’abitacolo, ferita e in stato di shock per lo spavento. Non è ancora noto se la fuoriuscita dalla carreggiata sia stata causata da un malore accusato dalla donna e o da una perdita di controllo del mezzo per una disattenzione o manovra errata. Probabile che l’asfalto reso viscido dalla pioggia abbia contribuito. L’auto aveva appena impegnato la rotatoria di “San Rocco” – punto di congiungimento tra via Chiampo e via Trento – per poi uscire d’improvviso dalla corsia.

Fatto sta che la Kia è piombata sull’assicurazione sbattendo su una Toyota Rav 4 che ne ha frenato la corsa, pericolosa per quanto la velocità fosse moderata, con entrambi i mezzi a finire con il muso oltre la vetrina, a pochi centimetri da dove si trovavano in quel momento i due colleghi al lavoro. Usciti miracolosamente incolumi dall’incidente. Per fortuna, in quel frangente, non c’era alcun cliente.

I vigili del fuoco, dopo il salvataggio del’anziana ferita nell’urto, hanno provveduto subito a verificare la stabilità strutturale dell’edificio che ospita l’agenzia. Tutto in regola dopo una prima esplorazione, anche se vetrina e interni risultano danneggiati probabilmente per alcune migliaia di euro. Ad effettuare i rilievi gli agenti della polizia locale Ovest Vicentino, stupefatti al pari di pompieri e di soccorritori del 118 per la scena di fronte a loro una volta giunti sul luogo dell’incidente.