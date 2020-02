Hashish nell’autocarro e il kit per preparare dosi in casa: arrestata una donna di 47 anni

Arresto in flagranza di reato per una bassanese di 47 anni – Elisabeth Chizzolini il nome fornito dai carabinieri in virtù del fermo con successivo giudizio direttissimo -, oggetto di un controllo sulla rete viaria nella giornata di ieri da parte dei carabinieri di Romano d’Ezzelino. L’automobilista era al volante di un autocarro, un Fiato Iveco, quando alla vista dei militari ha dimostrato un ingiustificato stato di agitazione e un’insofferenza alle loro domande della pattuglia impegnata nel servizio di pubblica sicurezza.

Da qui è scattata la perquisizione personale e del mezzo, che ha portato al sequestro di 100 grammi di hashish. Scoperto il motivo all’origine di tanta irrequietezza i carabinieri pertanto hanno chiesto e ottenuto l’autorizzazione alla “visita” domiciliare, ritrovando bilancini di precisione con residui di droga leggera, tre grinder con la medesima sostanza e materiale in cellophane utilizzato per il confezionamento.

Uno dei kit “fai da te” tipicamente utilizzato dai piccoli pusher per suddividere le dosi da rivendere al dettaglio, associato alla quantità di “fumo” ritenuta incompatibile per il mero consumo personale, hanno fatto scattare l’arresto immediato per la 47enne bassanese. Dopo aver trascorso la notte in una camera di sicurezza del comando dell’Arma di Bassano del Grappa, già stamattina sarà sottoposta al processo per direttissima.