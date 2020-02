Scatta l’allarme antincendio: in fumo macchinari di in un’azienda della zona

Ci potrebbe essere un guasto elettrico all’origine dell’incendio che ha provato danni da incendio da quantificare in un’azienda di Lonigo, la Sunlight Italy, nella serata di ieri. L’allarme antincendio automatizzato è scattato alle 20.40 dall’interno del capannone di deposito della ditta di batterie industriali, chiamando sul posto i vigili del fuoco del vicino distaccamento di Lonigo con il sostegno dei colleghi giunti pochi minuti dopo dalla centrale di Vicenza in località Madonna, nel territorio leoniceno.

Ben nove operatori con tre automezzi di emergenza (autobotte, autoscala e autopompa come specificato nella nota del 115) si sono recati in via Martire delle Foibe per arginare le fiamme sprigionatesi nell’area riservata agli imballaggi e alle spedizioni dei prodotti. I pompieri hanno dovuto indossare gli autorespiratori per accedere ai locali, invasi dal fumo, in una situazione di serio pericolo nel caso il rogo si fosse esteso al resto dell’edificio. Circoscritto il problema in una decina di minuti, l’intervento si è protratto per due ore fino al completo spegnimento.

1 di 3

Le fiamme hanno bruciato alcune macchine imballatrici e un computer. Danni diffusi anche scaffalature, con le pareti interne del capannone annerite dalla coltre fumosa. Dopo la completa estinzione dei focolai e un accurato controllo si è provveduto all’aerazione del capannone, dove da stamattina si lavora per ripristinarne l’operatività.