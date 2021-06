Imbrattato il Ponte degli Alpini, Monumento Nazionale: già individuati i responsabili?

Sta suscitando scandalo a Bassano del Grappa l’imbrattamento del Ponte degli Alpini da parte di alcuni giovani vandali, che hanno scarabocchiato in tre punti le balaustre con pennarelli indelebili, a pochi giorni dalla restituzione del Monumento Nazionale alla città, dopo sette anni di restauri e consolidamenti. In un punto, il legno è stato anche inciso con – sembra – un coltellino.

L’imbrattamento sarebbe avvenuto domenica ma nel giro di 24 ore la polizia locale, grazie alle due telecamere presenti ai lati del monumento, sarebbero sulla buona strada nell’individuazione dei responsabili.

Come l’assessore alla sicurezza, Claudio Mazzocco, ha raccontato a Rete Veneta, si tratterebbe di sei giovani sui vent’anni, quattro maschi e due femmine, immortalati nei video durante la loro “opera”. “Hanno anche telefonato dal ponte – ha spiegato – quindi incrociando i dati non sarà difficile risalire alla loro identità. Per questo li invitiamo ad autodenunciarsi quanto prima, al fine di evitare conseguenze più gravi” ha spiegato ai microfoni dell’emittente locale. Per i sei oltre al reato relativo al danneggiamento di un monumento nazionale, potrebbe scattare anche una multa per violazione del coprifuoco e per essere stati senza mascherina.