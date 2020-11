In auto al volante a fari spenti: era ubriaco e in preda a colpi di tosse. Positivo al Covid

Gli agenti di polizia locale in servizio sabato sera nel centro di Bassano del Grappa si sono imbattuti in una vettura che, in modo sospetto, si sta mettendo in marcia a fari spenti lasciando il parcheggio di piazzale Trento, a fianco del vasto parco Giardino Parolini. Dopo aver notato anche l’andatura dell’auto non era lineare gli operatori hanno intuito che non si trattava di una dimenticanza la mancata accensione dei fanali di illuminazione obbligatori, intuendo che l’uomo al volante di una Bmw di grossa cilindrata potesse essere in condizioni non consone alla guida.

A bordo, infatti, il conducente è risultato ubriaco con soglia alcolica circa quattro volte oltre il consentito. E, inoltre, manifestava sintomi di malattia, forti e insistenti colpi di tosse che hanno in seguito rivelato l’infezione al Covid-19.

Il controllo nei riguardi di un automobilista di 30 anni, residente in provincia di Treviso, è avvenuto intorno alle 21 di sabato sera scorsa. Non si è trattato di un vero e proprio inseguimento, ma una prima fase di monitoraggio in cui la pattuglia in servizio ha voluto accertarsi da vicino che l’unica persona all’interno dell’auto non fosse in grado di stare al volante. Constatazione chiara all’equipaggio di agenti della locale, che quindi hanno esposto la paletta dell’altolà all’altezza di viale Venezia, facendo accostare il protagonista della vicenda.

Lo stato di alterazione psicofisica si è manifestato in maniera palese agli occhi dei due agenti, tanto da sottoporre il 30enne alla prova dell’etilometro. Esame sul posto fallito a causa dei continui colpi di tossi accusati dallo stesso, che mostrava quindi sintomi evidenti di malattia, con il rischio che si trattasse di un caso di contagio. Aspetto accertato in seguito in ospedale, verificando anche che il malcapitato non fosse già al corrente del suo stato di positivo al coronavirus.

Il giovane è stato accompagnato in Pronto Soccorso al San Bassiano, dove il tampone rapido ha segnalato la probabile infezione, per poi affidarlo alle cure della fidanzata bassanese in attesa dell’esito del tampone molecolare di conferma. Raccomandando l’assoluto isolamento nel frattempo. In quella sede ospedaliera è stato effettuato anche l’alcoltest, con un riscontro di 1,93 g/l a fronte di una soglia dello 0,50. Per lui è scattata la denuncia per guida in stato di ebbrezza mentre, sul piano sanitario, non essendo stato ancora a conoscenza del suo “stato epidemiologico” non ha commesso alcun reato.