Incidente dopo il sorpasso: ricoverata in gravi condizioni una donna di 56 anni

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Intervento con il massimo regime di emergenza alle 11.40 di stamattina nel territorio di Bassano di Grappa, precisamente nel quartiere di Sa Vito, in seguito alla fuoriuscita di strada di un’automobile condotta da una donna vicentina di 56 anni.

La conducente, sola all’interno dell’abitacolo, è stata soccorsa in codice rosso ed estratta dalla vettura con l’aiuto dei vigili del fuoco giunti in via Monte Pertica – tratto di strada teatro dell’incidente – dalla caserma del distaccamento dell’Est Vicentino, poco distante.

L’automobilista soccorsa da pompieri e Suem 118 dopo l’estrazione dal veicolo danneggiato è stata stabilizzata sul posto, prima di caricare la lettiga in ambulanza e puntare con la necessaria rapidità verso l’ospedale San Bassiano. Dopo il ricovera d’urgenza non sono disponibili nuovi aggiornamenti, ma è noto che le condizioni di salute della 56enne sono molto gravi e la prognosi, come è inevitabile in questi casi, è riservata.

Le iniziali e la residenza della donna ferite non sono state rese note finora. Non risulta il coinvolgimento di altri mezzi, anche se la dinamica dell’incidente stradale sembra essere legata a una manovra di sorpasso e quindi saranno necessari i rilievi delle forze dell’ordine inviate sul posto per capire cosa sia accaduto.

La notizia è in aggiornamento