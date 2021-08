Auto “balza” fuori strada lungo strada Contarina. Gravi due giovani di 20 e 22 anni

Sono stati ricoverati in gravi condizioni due giovani vicentini, un ragazzo e una ragazza, che si trovavano a bordo di una Volkswagen Polo nella notte tra mercoledì e giovedì, dopo un incidente stradale che avrebbe coinvolto la sola vettura su cui viaggiava la coppia.

L’auto con a bordo un 20enne di Schiavon e una 22enne di Marostica è uscita di strada a Piazzola sul Brenta, in via Presina, in un tratto di strada provinciale 94 intorno all’una di notte. Ignote le cause dell’incidente, con i soccorsi a raggiungere i due ventenni ricoverati entrambi in codice rosso in ospedale a Padova.

I due giovani feriti in modo serio erano rimasti incastrati nell’abitacolo, tanto che sul posto sono stati chiamati anche i vigili del fuoco di Cittadella per collaborare nelle operazioni di soccorso, oltre ai carabinieri per i rilievi sull’incidente, apparentemente inspiegabile visto il tratto rettilineo dove si è verificato lungo la strada provinciale nota come “Contarina”.

Da capire la dinamica di cosa è accaduto negli istanti precedenti all’uscita di strada e al violento impatto sul terreno, e se ci si sia stato il concorso di fattori esterni. La polo di colore bianco si è incastrata tra un palo dell’illuminazione e un avvallamento del terreno esterno alla carreggiata. Il ragazzo alla guida di Schiavon risponde alle iniziali di A.R. e la passeggera marosticense V.F., entrambi almeno fino a ieri in prognosi riservata secondo la stampa padovana.