Ciliegia Igp, tutto pronto per la grande festa del prelibato frutto

E’ il frutto per eccellenza del territorio, rosso, tondo e con una polpa soda. Parliamo della ciliegia di Marostica, prima in Italia ad aver ottenuto il marchio di riconoscimento Europeo IGP (Indicazione Geografica Protetta), che identifica le caratteristiche peculiari di un prodotto la cui produzione avviene esclusivamente in una determinata area geografica. E come ogni anno la drupa ovoidale è protagonista di una grande festa che le rende omaggio e presenta la produzione a tutti gli amanti e golosi.

La kermesse prende il via sabato 28 maggio con la notte rossa in onore del prelibato frutto, dalle 20 alle 24 nella piazza degli Scacchi, in centro storico, apertura serale dei negozi e dei locali con musica ed intrattenimenti. Una festa attesa da tempo che permetterà di vivere la città in piena libertà.

Domenica 29 maggio la 78^ Mostra Mercato della Ciliegia di Marostica IGP che sarà inaugurata alla 11.30 a Palazzo Doglione, con un ricco programma di iniziative. Numerose le esperienze alla scoperta del centro storico e dei suoi monumenti, con Castello e cinta muraria, oltre che animazioni, degustazioni, caccie al tesoro, laboratori e un focus sul mondo delle api. In piazza, vendita diretta di ciliegie e loro trasformati, prodotti tipici ed artigianali, grazie alla presenza di Coldiretti con Campagna Amica e ai produttori della zona. Alle 16.30, in piazza, anche lo spettacolo dei Vessilliferi, ricordando la Partita a Scacchi di Marostica a personaggi viventi.

Tante le iniziative del territorio nella giornata di domenica (e non solo) promosse da aziende agricole, associazioni, ristoratori secondo quattro fili conduttori: oltre alle esperienze alla scoperta del centro storico, esperienze in campagna e in collina, sfiziosità a base di ciliegia di Marostica IGP, menu degustazione a base di ciliegia di Marostica IGP. Una mappa delle tappe della Regina Rossa IGP per costruire la propria esperienza al sapore di ciliegia di Marostica IGP, è disponibile negli infopoint (La Stazione e Pro Marostica ) e nel portale turistico www.visitmarostica.eu. Fra i prossimi eventi, da segnalare anche il 2 giugno la 4^ Camminata delle Ciliegie e dei Piccoli Frutti, con partenza da Crosara e quattro percorsi ad anello con punti di ristoro e vendita di prodotti locali.