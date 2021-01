Incidente lungo la “Nuova Gasparona”. Automobili distrutte, tre feriti lievi

Ci sarebbe un’improvvisa invasione della corsia opposta all’origine dello scontro violento tra due vetture che viaggiavano in direzione contraria, avvenuto intorno poco dopo le 19 di ieri lungo la Nuova Gasparona in territorio di Marostica.

A bordo delle due automobili in tutto tre persone, rimaste tutte contuse in diversa maniera ma senza incorrere in problemi di grave entità secondo le prime informazioni da parte di un testimone dell’evento.

Ben diverso il bilancio dei danni dopo lo schianto che frontale, per svariate migliaia di euro, che ha praticamente devastato i due mezzi coinvolti nel tratto di rettilineo della Sp111, arteria di collegamento tra Thiene e Bassano del Grappa e che costeggia il percorso di recente apertura al transito della Superstrada Pedemontana Veneta. A prestare i primi soccorsi sono stati altri automobilisti in transito, proprio in prossimità della stazione di servizio Esso all’altezza della quale è avvenuto lo scontro. Gli occupanti di una Volkswagen, descritti un uomo e una donna di giovane età le cui generalità non sono note, sono subito usciti dall’abitacolo dell’auto più martoriata dal violento impatto, lamentando escoriazioni varie e contusioni.

Nell’altro veicolo al volante viaggiava un uomo, unico occupante, ferito a sua volta in modo superficiale. Pochi attimi prima nonostante la sterzata non era riuscito a evitare l’impatto con la vettura piombata nella sua carreggiata di marcia, in direzione Bassano, per cause ignote, forse per una distrazione che ha rischiato di determinare una tragedia. I mezzi incidentati sono stati poi rimossi nel corso della prima serata.