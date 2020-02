Carambola tra cinque auto sulla Nuova Gasparona: nessuno si fa male

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Ci sono state ben cinque automobili coinvolte nella dinamica dell’incidente che sabato ha bloccato la strada Nuova Gasparona nel tardo pomeriggio, all’altezza dell’ecocentro di Thiene. Tre di queste sono state danneggiate in seguito alla carambola tra i veicoli, mentre due sono riuscite ad evitare la collisione grazie a manovre di emergenza, sterzando verso il ciglio della strada. Fortunatamente nessuno tra i conducenti e i passeggeri delle varie vetture ha riportato delle ferite, anche se lo spavento è stato il denominatore comune per tutti. L’incidente multiplo è avvenuto sabato scorso, intorno alle 18, e già con l’oscurità da poco scesa sull’Altovicentino.

All’origine degli scontri sulla carreggiata l’invasione di corsia da parte di una Hyundai Tucson, condotta da un 62enne trevigiano di Borso del Grappa (G.P. le iniziali), diretto a Thiene. Forse a causa di una distrazione l’uomo al volante ha perso parzialmente il controllo dell’auto, sfiorando il contatto con due vetture sulla carreggiata opposta, andando però a urtare una Fiat 500 guidata una una 31enne di Lugo (D.R.), speronata sul lato posteriore. La corsa del suv poi andava a concludersi su una terza macchina in transito, una Nissan Note con sul posto di guida una 45enne thienese (A.K).

Una carambola pericolosissima che solo per puro caso, e grazie anche alla prontezza di riflessi dei conducenti delle auto loro malgrado coinvolte nell’episodio, non ha avuto come conseguenze letali nè lesioni per gli automobilisti. Rilievi e operazioni di sicurezza sulla viabilità sono stati offerti sabato dal personale di polizia locale del consorzio Nord Est Vicentino.