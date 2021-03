Incidente tra le colline: anziano cade dal trattore. Soccorso e ricoverato in codice giallo

Un’ambulanza del 118 giunta dall’ospedale di Bassano del Grappa ha soccorso stamattina un anziano sulle colline tra Pianezze e Marostica, vittima di un incidente su un terreno mentre sembra si trovasse alla guida di un trattore agricolo.

La chiamata alla sede del Suem con richiesta di soccorso è giunta alle 11.15 di lunedì dalle vicinanze di una contrada in località “Roccolo Carli”, zona collinare sopra il centro urbano sulla strada verso San Luca, chiedendo aiuto per un pensionato vittima di una caduta mentre era a bordo del mezzo.

Non è ancora chiara la dinamica di quanto sia avvenuto nè se l’anziano – di età indicativa tra i 70 e gli 80 anni secondo le prime indicazioni – sia stato travolto in parte dal trattorino che stava conducendo poco dopo le 11 di oggi. La considerazione più importante, in ogni caso, riguarda lo stato di salute dell’uomo, assicurato alle cure del personale sanitario dell’ospedale San Bassiano dopo che la squadra di emergenza giunta sul posto ha escluso la necessità dell’intervento di un’eliambulanza, anch’essa rientrata in sede dopo un sorvolo dell’area in attesa di riscontri.

Anche una squadra di vigili del fuoco precedentemente allertata, partita dalla caserma del distaccamento anche qui di Bassano del Grappa, è stata fatta rientrare alla base dopo aver constatato che non sussisteva la necessità di un suo intervento. Evidentemente chi ha assistito alla scena nei pressi di via Roccolo Carli ed è intervenuto per primo, sembra un familiare insieme ai paramedici del Suem, è riuscito a liberare l’anziano ferito senza incorrere in rischi e consentire il rapido trasporto in ospedale, in codice di media gravità.

Sono in corso valutazioni di natura diagnostica per valutare la presenza di eventuali lesioni interne e possibili fratture riportate nell’incidente, da cui il pensionato è uscito sì malconcio ma rimanendo sempre in piena coscienza e collaborando con i soccorritori. Fatta salva l’incognita di complicazioni successive al ricovero, il marosticense non rischia la vita e la prognosi verrà sciolta nelle prossime ore in vista delle dimissioni.