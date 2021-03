La ruspa si ribalta nell’uliveto e schiaccia un uomo. Volo in eliambulanza al San Bortolo: è grave

Grave incidente sul lavoro stamattina sulle colline di Marostica, dove un uomo di 53 anni è stato soccorso in regime di massima urgenza dal personale del 118 e dei vigili del fuoco dopo il ribaltamento di un mezzo da cantiere. Sul posto, all’interno di un uliveto in via Marosi, la vittima stava effettuando degli scavi insieme a un parente.

L’allarme è stato lanciato intorno alle 8.10 di sabato dopo che l’escavatore si è rovesciato su un fianco, schiacciando in parte il corpo del suo conduttore, rimasto bloccato. Grazie all’intervento di una terza persona, un pensionato della zona, si è riusciti a far leva con un palo in modo da sollevare parzialmente il corpo del ferito dal peso del macchinario cingolato, mantenendo viva una chance di salvarlo.

Il primo soccorso all’uomo da parte di un vicino di casa, un vigile del fuoco in pensione, il quale è riuscito a stabilizzare e sgravare il peso con un palo evitando uno schiacciamento ulteriore del ferito. I pompieri arrivati da Bassano utilizzando dei cuscini pneumatici, hanno sollevato il mezzo d’opera, riuscendo a sfilare l’uomo, che è stato preso in cura dal personale sanitario del SUEM. L’uomo dopo essere stato stabilizzato è stato trasferito in elisoccorso all’ospedale di Vicenza. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa due ore.