Lupo solitario intorno alle mura. Il sindaco: “Esemplare disorientato, la situazione è monitorata”

A distanza ormai di una settimana dalla gita “fuori mura” nei pressi del centro di Marostica il “lupo solitario” ripreso con lo smartphone da un’automobilista della zona non si è più fatto vedere in giro. Non risulta alcuna segnalazione giunta in Comune nè alle autorità della città degli Scacchi, anche se l’incursione all’alba del predatore per eccellenza dei boschi rimane all’ordine del giorno da queste parti, in mancanza della possibilità delle “chiacchiere da bar” spostando il piano di discussione sui social.

Tra chi spergiura si sia trattata di un cane ibrido di grossa taglia e chi invece riconosce le fattezze di una specie di lupo, c’è chi si si sta occupando di approfondire la questione e monitorare la situazione su incarico dell’amministrazione. Inoltre, l’autenticità del video e l’aggancio temporale con i giorni attuali, sono stati confermati.

A far prevalere il riconoscimento di un esemplare di lupo concorrono alcuni aspetti che si ricavano dalla clip video, come il muso e il torace robusti e le particolari orecchie corte. Un’etologa esperta in materia di conservazione e gestione di questa specie, interpellata da un volontario della Lav di Bassano, ha espresso anch’essa il proprio parere “favorevole” sulla base dei frame disponibili. A “galoppare” lungo via Panica, dunque, dalla porta ovest Breganzina fino a un accesso alla collina da una stradina a vicolo cieco, è stato proprio un lupo spaventato dall’auto alle sue (grosse) spalle, a quanto pare, mantenendo solo una minima percentuale di ragionevole dubbio.

In ogni caso, vista la “toccata e fuga” del carnivoro e la constatazione più volte ribadita in occasioni analoghe relativa al fatto che i lupi per istinto temono l’uomo e tendono a stargli alla larga, non si riscontra alcun allarmismo tra i marosticensi. Semmai conviene assumere qualche precauzione in particolare per chi risiede a ridosso dei boschi e nella contrade, come consiglia il sindaco Matteo Mozzo. “In merito all’avvistamento di un lupo a Marostica nei giorni scorsi – spiega il primo cittadino – non si sono registrate altre segnalazioni. Probabilmente si è trattato di un esemplare disorientato dopo l’espulsione del branco ed è improbabile un suo ritorno. La situazione comunque è monitorata dalle autorità competenti. Come già detto, in via precauzionale, consigliamo di tenere in aree controllate i propri animali, soprattutto se di piccola taglia. Ogni altro sviluppo verrà tempestivamente comunicato dall’amministrazione comunale”.