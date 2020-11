Pensionato scivola e cade dalla pianta di olivo: trauma cranico. E’ fuori pericolo

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Un incidente durante la raccolta delle olive ha rischiato di gettare nuovamente nello sconforto la comunità locale di Vallonara, dopo il recente lutto della scorsa settimana, con la prematura morte avvenuta a causa di un malore di un architetto di Marostica, avvenuta proprio in un uliveto poco lontano. Stavolta, salvo imprevisti, dovrebbe pienamente riprendersi la vittima di una caduta accidentale da una pianta: si tratta di un pensionato della zona che da domenica si trova ricoverato all’ospedale San Bassiano.

L’uomo, di circa 70 anni – N.B. le sue iniziali – stava lavorando alla tradizionale raccolta autunnale dei grani che avviene tra ottobre e dicembre quando avrebbe messo un piede in fallo, precipitando a terra da un’altezza di alcuni metri e sbattendo il capo.

I primi soccorsi sono stati portati da alcuni familiari che lo accompagnavano nella giornata festiva e di sole dedicata alla raccolta dei frutti della loro terra, i quali hanno composto subito il 118 chiedendo aiuto con la massima urgenza. Il fatto si è registrato poco prima del mezzogiorno, giusto prima di rientrare a casa per il pranzo domenicale. Un infortunio apparso di grave entità ai presenti e che ha fatto temere per la vita del pensionato, tanto che in un primo momento si era richiesta la disponibilità di un elicottero di soccorso per accelerare le procedure di trasporto in ospedale. E sul posto sono giunte pure le forze dell’ordine.

Una volta sul posto l’ambulanza, tra le colline sopra Marostica, si è accertato che il trauma subito con fratture al volto poteva essere gestito in autonomia, portando il ferito via terra al pronto soccorso di Bassano del Grappa. L’anziano, conoscitore e amante della montagna membro del Cai, non avrebbe mai perso conoscenza, contribuendo a rasserenare i propri cari nonostante le sue condizioni di sofferenza fisica.

Il cittadino marosticense sarà tenuto ancora in osservazione per valutare il decorso post trauma, prima di sciogliere la prognosi di guarigione e predisporre eventuali interventi di ricostruzione per una frattura facciale, ad uno zigomo, da valutare nei prossimi giorni.