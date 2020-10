Auto si rovescia nella boscaglia dopo l’uscita di strada. Ferito 28enne alla guida di una Subaru

E’ stato reso noto ieri un fatto di cronaca sulle strade del Bassanese, con vittima un giovane automobilista finito fuori strada a Mussolente, rimanendo ferito in modo serio ma senza conseguenze irrimediabili per la sua salute. Danni ingenti per il veicolo, di marchio Subaru e di colore bianco, raddrizzato dopo i soccorsi e rimesso in strada per favorirne la rimozione nel corso della notte.

La richiesta di soccorso era giunta al Suem la sera precedente – era domenica – intorno alle 22.30, con immediato rilascio di un’autoambulanza sul posto e la comunicazione di intervento alle forze dell’ordine.

Vista la carambola fuori dalla carreggiata stradale l’operatore del 118 ha inoltrato la richiesta d’intervento anche a vigili del fuoco, intervenuto con una squadra di emergenza dalla caserma più vicina di Bassano del Grappa. Proprio i componenti di quest’ultima si sono prodigati per estrarre l’automobilista di 28 anni dalla vettura, rovesciatasi sul tettuccio dopo la carambola tra gli alberi e la ringhiera di un’abitazione. Era solo nell’abitacolo, dolorante per le contusioni subite del “ribaltone” dovuto forse all’alta velocità, in attesa di informazioni certe da parte delle forze dell’ordine.

Dopo i rilievi completati intorno a mezzanotte è emersa l’identità del ferito: si tratta di un trevigiano residente a pochi chilometri di distanza, nel paese di Loria. Le sue iniziali sono S.P. ed è stato medicato in pronto soccorso con codice di media gravità e tenuto sotto osservazione per accertamenti. Per il giovane conducente ferito guarigione progressiva all’orizzonte, salvo complicazioni da scongiurare, mentre per la sua vettura più probabile la rottamazione come ultima tappa dopo l’incidente.