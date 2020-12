Scontro a tre auto sulla provinciale. 30enne perde i sensi: è ricoverato in rianimazione

Un giovane automobilista trevigiano si trova ricoverato dalla prima serata di ieri all’ospedale San Bassiano, in rianimazione, in seguito a un violento incidente stradale che intorno alle 19 di venerdì ha coinvolto due vetture e un furgone commerciale.

Lo scontro multiplo di ieri è registrato nel territorio di Mussolente, nei pressi di località Faedo. A provocarlo potrebbe essere stato una distrazione o un malore patito proprio dal 30enne di Pieve del Grappa, che avrebbe invaso improvvisamente la carreggiata opposta sulla strada provinciale Sp248 in località Faedo.

L’impatto tra la sua Volkswagen Touran e un mezzo furgonato condotto da un 69enne piemontese, in zona per lavoro, è stato ad impatto frontale con successiva carambola che ha coinvolto anche un’Audi A3 con a bordo una 54enne bassanese diretta verso casa. Uno scenario caotico quello presentatosi di fronte ai soccorritori del Suem dopo la chiamata al 118 da parte di altri automobilisti di passaggio. A contribuire ad evitare guai peggiori ci sarebbe stata la velocità moderata da parte dei veicoli coinvolti, ma ogni considerazione veritiera è rimandata all’esito dei rilievi portati a termine dai militari.

Riguardo al bilancio dei feriti, solo il più giovane dei tre conducenti è stato ricoverato in gravi condizioni in ospedale, trasportato in codice rosso al vicino ospedale di Bassano dopo aver accusato un mancamento. In un primo momento, infatti, sembra che il guidatore fosse autonomamente uscito dall’abitacolo, dirigendosi verso alcune abitazioni in cerca di aiuto, per poi accasciarsi al suolo. Circostanza che in un primo momento aveva fatto pensare al peggio, ma da ambienti sanitari filtra la notizia che in seguito il trevigiano abbia dato segni di ripresa, rimanendo comunque in prognosi riservata.

Le altre due persone coinvolte nella carambola hanno riportato conseguenze meno serie: per la donna bassanese qualche graffio e un grosso spavento, mentre il conducente del furgone è stato anch’esso accompagnato al pronto soccorso per alcune medicazioni e accertamenti, viste le contusioni subite nell’urto.