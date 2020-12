Nuovo primario per la Uoc di Ginecologia e Ostetricia al San Bassiano: è il dottor Rulli

Cambio della guardia tra meno di un mese alla direzione del reparto di Ginecologia e Ostetricia all’ospedale di Bassano del Grappa, con passaggio di consegne imminente tra primari: ad concludere la sua esperienza in ambito Ulss 7 Pedemontana sarà il dottor Yoram Jacob Meir, prossimo alla pensione, a subentrare il collega Roberto Rulli, già direttore dell’analoga Unità Operativa Complessa del vicino nosocomio padovano di Cittadella.

Per la nuova guida del reparto, padovano di 50 anni di età, si annovera già un’esperienza nel ruolo cardine, ed entrerà in corsia al quinto piano del San Bassiano a partire dai primi giorni gennaio 2021. Di stamattina la firma del commissario Bortolo Simoni sul documento finale che delibera l’assunzione, dopo il concorso pubblico concluso nelle scorse settimane.

In questo caso non si tratta di una casella vacante nei ruoli apicali dei primariati, ma un avvicendamento ordinario che permetterà di proseguire il lavoro senza soluzione di continuità. Il profilo del nuovo direttore Roberto Rulli parla di una carriera professionale costruita in Veneto, dopo la laurea in Medicina e Chirurgia all’Università degli Studi di Padova, dove ha conseguito anche la specializzazione in Ginecologia e Ostetricia.

Negli ultimi 15 anni il medico specialista ha praticato la professione negli ospedali della provincia di Padova, con ruoli di crescente responsabilità, ricoprendo l’incarico di direttore dell’Unità Operativa Complessa di Ostetricia e Ginecologia presso l’ospedale di Cittadella nell’ultimo quinquennio. Ha partecipato inoltre a diversi Master e corsi di perfezionamento ed è autore di circa una cinquantina di pubblicazioni scientifiche.