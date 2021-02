Ponte degli Alpini riaperto al transito pedonale dopo i lavori sull’impalcato

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Nel pomeriggio di ieri, con un anticipo di due giorni, è stato riaperto al transito pedonale il Ponte degli Alpini a Bassano del Grappa. “È un risultato ottenuto grazie alla stretta collaborazione tra l’Ufficio Tecnico e la ditta Inco, che è riuscita a velocizzare i tempi previsti per questa settimana” spiega il sindaco Elena Pavan.

Il ponte era chiuso al passaggio dal 20 gennaio per lavori sull’intero impalcato del ponte, lavori che dovevano concludersi il 12 febbraio ma per i quali si era poi resa necessaria una proroga fino al 19.

L’impresa di Pergine Valsugana, che sta eseguendo i lavori di consolidamento aveva infatti necessità di occupare l’intero camminamento del ponte per tutta la durata delle attività previste. Durante il periodo di chiusura del ponte l’amministrazione comunale, in accordo con Svt, aveva predisposto un servizio di bus navetta gratuito, con frequenza di 20 minuti. Ora l’importante via di passaggio per i bassanesi e i visitatori, è tornata quindi percorribile.