Autoarticolato si ribalta nel canale di scolo. Illeso il camionista, recuperato il tir

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Un camionista perde il controllo del mezzo pesante e finisce ruote all’aria nel canale di scolo, con l’autoarticolato ribaltato su un fianco. Ne uscirà praticamente illeso, mentre per recuperare il camion danneggiato servirà l’aiuto dei vigili del fuoco giunti dal distaccamento di Lonigo e il soccorso stradale.

L’incidente è avvenuto ieri mattina intorno alle 9.30 in territorio di Barbarano Mossano, in località Barbarano e più precisamente lungo la strada provinciale 8 in via Rampezzana. Ignote le cause dell’uscita autonoma di strada, dovuta a una probabile disattenzione o, in alternativa di un guasto meccanico di cui però non c’è al momento alcun riscontro.

A dare l’allarme ieri sono stati alcuni automobilisti di passaggio mentre il conducente – generalità e nazionalità non sono stati resi noti – riusciva da solo a uscire dalla cabina motrice dello “Scania” in panne. Per lui solo qualche graffio, ma è comunque uscita un’ambulanza del Suem con gli operatori a dare un’occhiata alle ferite superficiali riportate nel ribaltamento improvviso.

Buone notizie anche per la merce trasportata: si è “salvato” anche il carico di sacchi di granaglie, rimasto stipato in ordine nello spazio di deposito del semirimorchio. I pompieri leoniceni si sono occupati di mettere in sicurezza l’autoarticolati, verificando che non ci fossero fuoriuscite di liquidi o gas infiammabili, in attesa della fase tutt’altro che agevole della rimessa in carreggiata, avvenuta nel corso della giornata. La polizia locale, invece, ha eseguito i rilievi dell’incidente prima del recupero da parte del soccorso stradale.