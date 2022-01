Malore in una malga sul Grapppa. Soccorso un anziano di 86 anni in eliambulanza

Intervento di soccorso ieri anche per la squadra di emergenza Cnsas della Pedemontana del Grappa, che proprio allo scoccare del mezzogiorno di domenica è stata allertata per prestare aiuto e assistenza a una coppia di anziani in Val della Giara, poco lontano da Cima Grappa.

A venire colto da un malore, fortunatamente per lui rivelatosi passeggero, un escursionista vicentino di 86 anni, che si trovava in quel momento in una malga per il pranzo nel corso di una gita in montagna.

L’anziano è stato raggiunto dalla squadra di Soccorso Alpino sulle alture in territorio di Pove, in attesa dell’arrivo dell’elicottero del Suem levatosi in volo dall’ospedale di Treviso. L’équipe medica trasportata all’interno del velivolo è sbarcata in modalità hovering in uno spiazzo nelle vicinanze, con medico e infermiere a prendersi cura del pensionato che aveva perso i sensi alcuni minuti prima.

L’uomo si è poi parzialmente ripreso, ma si è deciso di ricoverarlo, utilizzando l’ambulanza ordinaria nel frattempo sopraggiunta, per sottoporlo ad accertamenti in ospedale. Le sue condizioni generali, in ogni caso, dopo l’allarme iniziale, sarebbero da ritenersi buone e tali da escludere qualsiasi pericolo di vita imminente. Soccorritori della montagna e del servizio di emergenza sanitaria hanno poi fatto rientro alle rispettive sedi a metà pomeriggio di ieri.