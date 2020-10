Riapre il reparto Covid al San Bassiano. Ieri sera accolti i primi tre malati positivi

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

L’ultimo bollettino sanitario dell’Ulss 7 Pedemontana emesso a metà pomeriggio di ieri non registrava ancora ospiti nel nuovo reparto Covid allestito al decimo piano dell’ospedale San Bassiano, ma nel corso della serata sono stati accolti i primi pazienti con sintomatologia grave e, soprattutto, positivi al tampone.

Come annunciato la scorsa settimana in conferenza stampa anche il nosocomio di Bassano del Grappa era pronto a riaprire i battenti per ospedalizzare i malati affetti dall’epidemia, allestendo un nuovo spazio a isolamento ermetico.

In pochi giorni la direttiva già resa nota è stata concretizzata sul piano pratico, consentendo così di evitare lo spostamento immediato di casi da ospedalizzare all’altro ospedale dell’Ulss 7 di Santorso, che si appresta a tornare Covid-Hospital di riferimento per la provincia, se il trend ci crescita dei ricoveri non sarà arrestato nei prossimi giorni. Aggiornato a ieri alle ore 16 il report quotidiano contava 65 malati ad accesso con positività accertata al virus (erano 53 venerdì scorso), di questi 5 in terapia intensiva e 6 in semintensiva su un totale di 58 a Santorso e 7 nell’ospedale di comunità a Marostica. Ma il dato, come specificato sopra, va ritoccato dopo i nuovi ingressi avvenuti lunedì sera. Circa 1.350 euro i tamponi effettuati tra domenica e ieri nei punti prelievo del bacino della pedemontana vicentina.

Al San Bassiano sono stati ricoverati in tre, numero destinato ad aumentare, fino a un massimo di 25 posti letto attrezzati per eventuali situazioni di emergenza. I casi più gravi e trasferibili in sicurezza saranno comunque destinati all’altro polo gestito dall’azienda sanitaria della provincia. Proprio all’Alto Vicentino di Santorso, intanto, riaperta la seconda ala per far fronte a nuovi ricoveri imminenti. “Valvola di sfogo” per i malati in via di guarigione rimane il centro di cura di Marostica mentre ad Asiago, che fu falcidiato nelle prime fasi del dramma lo scorso marzo, per ora si accolgono solo pazienti negativizzati.