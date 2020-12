L’affidamento ai servizi sociali non funziona: per un pluri pregiudicato si aprono le porte del carcere

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Nel corso della mattinata i carabinieri di Romano d’Ezzelino hanno arrestato Daniel Battistutti, 41enne pluri pregiudicato padovano, che si trovava in affidamento in prova presso una comunità del posto.

L’uomo era infatti destinatario di un’ordinanza dell’Ufficio di Sorveglianza di Verona: doveva espiare ben 8 anni di carcere, in seguito a diverse condanne conseguenza di molteplici reati compiuti dal ’99 al 2007, fra cui alcune rapine aggravate, furto abitazione, guida in stato di ebrezza, violazione degli obblighi inerenti la sorveglianza speciale e ricettazione.

Nell’ottobre del 2015 era stato arrestato e gli erano state concesse le misure alternative alla detenzione in carcere: da febbraio di quest’anno si trovava presso la comunità di Romano d‘Ezzelino in “affidamento in prova” ed ora è rinchiuso nel carcere di Vicenza, dove rimarrà fino all’aprile 2023: sono infatti venuti meno i requisiti originariamente riconosciutigli per l’affidamento alla misura alternativa al carcere.