Nevicate abbondanti e forti piogge sul Veneto: la Regione convoca l’unità di crisi

Visto il protrarsi e il possibile intensificarsi dell’ondata di maltempo che si sta abbattendo sul territorio, la Regione Veneto, con la Protezione Civile regionale, ha convocato l’Unità di Crisi.

La riunione si svolgerà domani, giovedì 3 dicembre, alle 16, nella sede della Protezione Civile Regionale, in via Paolucci 34 a Marghera. Alla riunione operativa parteciperanno anche i Vigili del Fuoco, il Suem 118, Arpav, Veneto Strade e Anas.

“Le previsioni – afferma l’assessore regionale alla protezione civile Gianpaolo Bottacin – indicano condizioni critiche fino al fine della settimana, con nevicate in quota e conseguente rischio valanghe. Nel resto del territorio, in particolare nell’area pedemontana, sono attese forti piogge, con rischi per la tenuta idrogeologica. Al tavolo dell’Unità di crisi faremo una valutazione della situazione, per programmare le azioni da mettere in campo”.