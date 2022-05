Perde il controllo dell’auto e si ribalta, ferita la conducente

Pauroso incidente quello avvenuto poco dopo le 11.30 di oggi, 30 maggio nel comune di Romano d’Ezzelino. Una Fiat Panda condotta da una donna per cause ancora in fase di accertamento, dopo aver perso il controllo del mezzo, si è ribaltata andando a colpire un’altra auto, una Fiat 500, che in quel momento si trovava in sosta e senza persone al suo interno.

Intervenuti sul posto i vigili del fuoco, che hanno raggiunto via Roma dal distaccamento di Bassano del Grappa, per mettere in sicurezza la Fiat Panda ed estrarre l’anziana signora che la guidava. Subito dopo è stata presa in cura dai sanitari del Suem per le prime cure e il successivo trasferimento all’ospedale San Bassiano. I rilievi del sinistro sono stati effettuati dalla polizia locale. Le operazioni di soccorso sono terminate dopo circa un’ora.