Scontro frontale tra due Mercedes: feriti i due conducenti. Uno è in gravi condizioni – VIDEO

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Incidente da codice rosso di intervento del 118 stamattina presto nel territorio di Romano d’Ezzelino, in soccorso di due automobilisti rimasti feriti dopo il violentissimo impatto frontale frontale tra due Mercedes, una classe C e una classe A.

I due veicoli procedevano in senso opposto in prossimità dell’incrocio tra via Spin e via Palazzo Storto quando, per cause da accertare, si sono scontrati a velocità sostenuta come dimostrano i “musi” delle due vetture andati distrutti.

Sul posto, dopo l’allarme scattato alle 7 di sabato mattina, si è reso necessario l’intervento urgente dei vigili del fuoco giunti dalla base di Bassano del Grappa, incaricati di estrarre in sicurezza e con la massima rapidità compatibile con le procedure i due uomini al volante, di cui uno particolarmente in condizioni di salute preoccupanti.

Entrambi sono stati affidati una volta fuori dall’abitacolo alle cure del team sanitario inviato dal Suem 118 a Romano d’Ezzelino, con medico della squadra e infermieri d’emergenza a stabilizzare i feriti e prepararli per il trasferimento veloce in ospedale di entrambi. Il tutto con la collaborazione anche dei carabinieri, incaricati di ricostruire con chiarezza cosa abbia causato la violenta collisione, oltre che di deviare il traffico su altre vie di comunicazione fino al completamento dei rilievi dell’incidente e la rimozione dei veicoli.