Tettoia in fiamme, rimane solo cenere dopo l’intervento dei pompieri. Salva la casa

Varie cataste di materiale lasciato all’esterno sotto una tettoria e due condizionatori d’aria sono andati distrutti, ma grazie all’intervento tempestivo dei vigili del fuoco di Bassano del Grappa si sono evitati guai peggiori per un’abitazione privata di Romano d’Ezzelino.

Allarme incendio con richiesta di intervento urgente dopo le 16 di ieri in via Bassanese, in prossimità di località Fellette, con i pompieri ad attivarsi per circoscrivere le fiamme e limitare gli effetti di un rogo scaturito per cause ancora al vaglio del personale del 115, forse proprio per un malfunzionamento ai condizionatori esterni.

Fuoco che ha devastato la tettoia adiacente all’edificio e materiali di vario genere custoditi sotto la copertura, ma che non ha comportato rischi per i residenti. I pompieri arrivati dalla confinante città di Bassano del Grappa con un’autopompa, un’autobotte, l’autoscala e cinque operatori si sono trovati di fronte le fiamme “vive”, alimentate da parti in legno come bancali e arredi e altri componenti infiammabili, utilizzando le pompe per spegnerle in pochi minuti ed evitando così il coinvolgimento dell’annessa abitazione.

L’intervento dei vigili del fuoco si è protratto per un paio di ore, per lasciare ai proprietari dell’immobile poi l’area in sicurezza dopo un ulteriore sopralluogo e la bonifica da eventuali focolai. Qui, da oggi, verrà fatta la “conta” dei danni patiti.