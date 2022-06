Comuni sotto i 15 mila abitanti nel Vicentino, spoglio in corso – AGGIORNAMENTI

ORE 17.30 – In diretta lo spoglio delle schede nei comuni vicentini al di sotto dei 15 mila abitanti. Per Thiene, unica città con possibile doppio turno, è disponibile un aggiornamento live a parte.

ROSA’ – Contesa a due nel comune rosatese. Paolo Baggio (Riparte Rosà) ed Elena Mezzalira (Siamo Rosà Salvini-Bordignon) attendono l’esito del voto di 12.861 potenziali elettori. Dai primi risultati parziali si prospetta una netta vittoria della candidata di “continuità” con l’amministrazione in carica, e la conferma giunge poco dopo le 17: la candidata che ha raccolto l’eredità dell’uscente Bordignon si afferma.

ROMANO D’EZZELINO – Da una parte Simone Bontorin (Un Cuore in Comune) punta alla rielezione, dall’alta Rossella Olivo (Roman per tutti) prova a scalzare il sindaco uscente dal Municipio. E’ una dei comuni più popolosi al voto (12.771) tra i minori di 15 mila residenti. Si va verso la conferma di Bontorin, in attesa dei riscontri definitivi. Che arrivano poi alle 17.30 e certificano il risultato straordinario di un 84% di voti a favore, contro circa il 16% dell’avversaria.

MARANO VICENTINO – La cittadina altovicentina è tra quelle a presentare tre candidati. Dopo il primo mandato Marco Guzzonato si è ripresentato (Marano Bene Comune), outsider Luca Zanandrea (Marano Domani) e Vanna Dalla Vecchia (Noi di Marano). Oltre 8 mila i maranesi maggiorenni con diritto di voto, in testa Guzzonato dopo i primi scrutini ancora parziali, a cui segue la conferma ufficiale alle 17.25: con il 62,22% dei voti seconda missione garantita per lui. Dalla Vecchia al 24,17%, Zanandrea al 13,62%.

SANDRIGO – Duello tra Marica Rigon (Sandrigo Limpida) e Francesco Segala (Progetto Futuro per Sandrigo con 7.236 elettori potenziali nel paese. A spuntarla è la prima, che dunque diventa il primo sindaco con il 57,95% dei voti, contro il 42,05%. Il dato è definitivo.

VILLAVERLA – Sfida tra due giovani aspiranti con Enrico De Peron che rappresenta la continuità della lista legata all’ex Sindaco Gonzo (Per il nostro Comune) e il nome nuovo Michele Vezzaro (Terra Comune-Villaverla e Novoledo). Erano 5.277 qui gli aventi diritto al voto. A rendere nota la vittoria di De Peron è un post dell’avversario.



SCHIAVON – Piccolo comune con tre candidati a primo cittadino, tra cui un “esterno”. Si tratta di Eros Parolin (Schiavon Comune Veneto), che sfida il vicesindaco uscente Simone Dellai (Civia Schiavon Longa) e Dionisio Sartori (Insieme per Schiavon e Longa). Esito nel segno della continuità con quasi un plebiscito per Dellai, al 68,35% dopo lo scrutinio completo. Al secondo posto Sartori con il 26,62%, solo una sessantina di voti per PArolina che raggiunge il 5%.

SAREGO – Due uomini e una sola donna in corsa per la carica: Gessica Giacomello (Giacomello per Sarego, Lino Vittorio Zanin (Sarego cambia-Fratelli d’Italia) e Flavio Zambon (Energie in Comune). Poco meno di 5.500 gli elettori. Solo alle 18 inoltrate la consacrazione dell’unica donna in lizza, che si aggiudica la poltrona di sindaco con il 46,9%, Zambon al 34,2%, Zonin staccatissimo al 18,95%.

VAL LIONA – Sfida che si rinnova a distanza di 5 anni tra Antonio Lazzari (Viviamo Val Liona) e Maurizio Fipponi (Progetto Val Liona). Sono 2.574 gli elettori vallionesi, da Grancona e San Germano dei Berici nelle due sezioni elettorali. Anche in questa occasione si viaggia sul fil di lana: rieletto Fipponi con un margine di appena 11 preferenze (da confermare). Tradotto in percentuale significa 50,32% contro 49,78% (872 contro 861 preferenze).

BRENDOLA – Già tutto deciso, in virtù dell’unica lista capitanata da Bruno Beltrame. Si attendeva solo l’ufficialità del numero di voti validi dopo il superamento del quorum di sbarramento al 40% (54,06% i votanti). Con 2.585 voti validi (su 2.808) si apre oggi il suo secondo mandato. Sono state 87 le schede nulle, 135 quelle bianche.