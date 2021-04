Scavano per posare la fognatura e trovano proiettili della Prima Guerra Mondiale

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Singolare rinvenimento stamane a Rosà, in un cantiere lungo via Borgo Tocchi, nel tratto che incrocia via XXV aprile.

Durante gli scavi per la posa della fognatura per conto di Etra, gli operai della ditta Todesco escavazioni hanno rinvenuto proiettili risalenti al 1° conflitto mondiale, calibro 8 Lebel, di fabbricazione francese, in uso su mitragliatrici.

Il munizionamento è in cattive condizioni e non si riesce – al momento – a quantificarne il numero. I carabinieri della Stazione di Rosà, chiamati sul posto dall’azienda, hanno quindi informato la Prefettura, che ha disposto la sospensione dei lavori. L’area è stata quindi messa in sicurezza in attesa di un intervento di bonifica degli artificieri, che avverrà sabato mattina intorno alle 9. Solo allora si potrà sapere se insieme ai proiettili vi sono anche altri ordigni e residuati bellici.