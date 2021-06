Schianto nella notte: giovane imprenditore muore nell’uscita di strada in moto

Drammatico schianto nelle prime ore di domenica a Rosà: un giovane imprenditore del posto è morto sul colpo nell’uscita di strada della sua moto.

La tragedia è avvenuta nella notte fra sabato e domenica, intorno alle 4.10 in via Marconi, in prossimità incrocio con via Roncalli, a pochi passi dalla Sp 58 che da Rosà porta a Nove. L’uomo – Mirco Marchetti, 33enne imprenditore di Rosà – stava viaggiando a bordo di una moto Triumph Limited 986 MF quando per cause in corso di accertamento ha perso il controllo della moto, impattando con particolare violenza contro la segnaletica stradale verticale: è morto sul colpo.

Su quanto avvenuto sono in corso accertamenti da parte dei carabinieri di Rosà e Bassano. La due ruote è stata sequestrata e la salma è stata messa a disposizione dell’autorità giudiziaria: il magistrato di turno ha disposto il trasferimento presso l’obitorio di Bassano del Grappa. Ad accorgersi di quanto avvenuto è stato un cittadino che si stava recando al lavoro e ha notato i segni di un incidente: si è fermato e ha scorto poco lontano sia la moto che il corpo, decapitato nell’impatto.