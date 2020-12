Scontro fra un’auto e una moto sulla Statale 47: ferito un 56enne

E’ stato portato all’ospedale San Bassiano con traumi di media gravità uno scooterista 56enne vittima oggi intorno alle 13 di un incidente stradale lungo la statale 47 a Rosà, in via Capitano Alessio.

Per cause in corso di accertamento da parte della polizia locale, il suo mezzo a due ruote e una Volkswagen Golf si sono scontrati quasi frontalmente. Fra i motivi dell’incidente, si ipotizza una mancata precedenza.

A causa dell’impatto il motociclista è caduto malamente sull’asfalto, riportando alcuni traumi: sul posto un’ambulanza del Suem 118, che dopo le prime cure ha provveduto al trasporto in ospedale in codice giallo con gli operatori del Suem che hanno soccorso il ferito, trasportato poi all’ospedale San Bassiano con un codice di media gravità. Sul luogo dell’incidente anche la polizia locale, per i rilievi e la regolazione del traffico, che ha subito dei rallentamenti per circa mezz’ora.