Turista olandese precipita durante il volo in parapendio. Sospetta frattura cervicale

E’ sopravvissuto allo schianto a terra dopo il volo in parapendio ma si trova ricoverato in gravi condizioni all’ospedale San Bortolo di Vicenza. Sfortunato protagonista di quella che doveva essere una giornata di svago è un turista e sportivo olandese di 59 anni, caduto ieri pomeriggio da un’altezza stimata in 20-25 metri in territorio di Rosà.

L’uomo che si era lanciato pochi minuti prima dall’area del Monte Grappa insieme ad altri parapendisti esperti è precipitato infortunandosi gravemente. Impossibile per il momento capire cosa non sia andato per il verso giusto, forse un guasto improvviso all’attrezzatura di equipaggiamento oppure una folata anomala di vento.

Il nome del cittadino straniero rimasto ferito intorno alle 13 di ieri è stato diffuso nel corso della serata di sabato, Peter Reinier Remco, dopo che i familiari sono stati avvertiti dalle autorità che si occupano delle indagini sull’incidente. Il 59enne è stato trasportato in codice rosso al San Bortolo di Vicenza, in condizioni gravi e con il timore di una frattura a livello delle vertebre cervicali valutata attraverso una radiografia i cui esiti rimangono per il momento riservati. Così come la prognosi e la possibilità di un intervento chirurgico qualora necessario.