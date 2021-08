Monte Segan e Cascata della Valle dei Prianti

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

A due passi da Arzignano è possibile immergersi tra natura e contrade ed incontrare un ambiente più fresco e tranquillo: tra le pendici del Monte Segan e del Monte Calvarina si sviluppa un piacevole itinerario che abbina tratti di sentiero a strade poco trafficate, con il quale si sale sui colli da cui si apprezzano la Valle del Chiampo e le Piccole Dolomiti.

Il percorso è quello denominato Sentiero Blu e presenta una propria segnaletica che permette quindi di scoprire questo territorio con facilità. Il punto di partenza si trova all’altezza degli impianti sportivi di Arzignano, dove si trova un ampio parcheggio. Da qui si segue un breve tratto di ciclabile che porta alla frazione di San Bortolo, dove si trova la chiesa con la caratteristica facciata a motivi bianchi e rossi.

Poco dopo aver superato la chiesa si abbandonano gli ultimi gruppi di case deviando su una stradina laterale a sinistra, Via Lipari, per proseguire tra i prati con un breve tratto di sentiero. Già da qui si abbandona il traffico cittadino e si gode di un’ottima vista verso San Bortolo e Arzignano.

Ci si collega a Via Prianti con la quale si inizierà poi la salita che condurrà fino al Monte Segan, ma prima merita compiere una breve deviazione per scoprire la Cascata della Valle dei Prianti, conosciuta anche come Cascata della Val del Brolo. Questa si raggiunge facilmente dall’ampia curva dove inizia proprio la salita. Inoltrandosi lungo un prato si perviene in pochi minuti alla valletta dove è situata la cascata, formata da un salto della scura roccia vulcanica.

Ritornati sul percorso principale si sale dunque piuttosto ripidamente per alcune contrade, tra cui Contrada Priante che conserva ancora un caratteristico forno in pietra.

Più sopra, dopo un altro gruppo di case, si continua a salire lungo una strada ombreggiata dal bosco che offre numerosi scorci sulla valle sottostante e sulle Piccole Dolomiti in lontananza. Bisogna porre attenzione successivamente a deviare a sinistra lungo una carrareccia che si stacca dalla strada principale per giungere direttamente alla croce del Monte Segan, posta su una sella lungo lo spartiacque tra la Valle del Chiampo e la Val d’Alpone.

Si prosegue tra boschi e prati in quota fino ad una strada sterrata che taglia obliquamente il pendio del monte, poi con una breve risalita lungo la strada che sale al Monte Calvarina si scende a Contrada Marana, bella contrada da cui si gode un’ottima vista panoramica.

Si scende quindi rapidamente fino a Contrada di Mezzo (caratteristica una vecchia Jeep arancio che vi si trova qui), poi ancora per prati nella piccola Valle di Mezzo dove si attraversa per un paio di volte il torrentello che spesso durante il periodo estivo si trova in secca.

Con un sentiero che si mantiene in quota si giunge in Via dei Gonzati, ormai prossimi alla frazione di San Zeno, la quale si eleva poco più alta rispetto alla città di Arzignano. Da qui, dopo essere passati davanti un caratteristico capitello, si scende fino ai vicini impianti sportivi dove si conclude l’itinerario ad anello.

Complessivamente il Sentiero Blu conta di una decina di chilometri e poco meno di 400 metri di dislivello che con una passeggiata tranquilla si compiono in circa 3 ore. È un bel percorso adatto anche alle famiglie; i periodi migliori per affrontarlo sono sicuramente la primavera o l’autunno.