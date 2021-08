Elisoccorso sul Monte Cornetto, difficile recupero di un’infortunata in parete

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Un elicottero del 118 sta rientrando poco dopo l’ora di pranzo dalle montagne vicentine delle Piccole Dolomiti alla piattaforma di atterraggio dell’ospedale di Vicenza. A bordo una giovane alpinista, recuperata in condizioni estreme dopo che stamattina si era avventurata in arrampicata su una delle pareti rocciose naturali del Monte Cornetto, sulla Catena del Sengio Alto.

La ragazza, insieme ad altri compagni di escursione equipaggiati per affrontare la salita fino a quota oltre i 1.800 metri, sarebbe rimasta vittima di un incidente. Da qui l’immediato segnale di allarme inoltrato alla centrale operativa per le emergenze che ha avviato a sua volta la procedura di soccorso.

Un infortunio serio a un arto, con probabile frattura, che di fatto ha bloccato la persona in difficoltà tra le rocce in un posto difficilmente raggiungibile dagli specialisti del Soccorso Alpino, e comunque non in tempi brevi. A cui vanno aggiunte l’alto indice di pericolosità del recupero della donna incapace di deambulare: solo l’invio dei un velivolo con personale specializzato ha permesso di raggiungere la malcapitata e trarla in salvo, con il supporto del team del Cnsas di Schio.

La notizia è in aggiornamento