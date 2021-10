In casa aveva 114 grammi di cocaina: arrestato 24enne dominicano

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Nell’ambito di servizi finalizzati alla prevenzione ed alla repressione del consumo di sostanze stupefacenti, nella serata di venerdì i carabinieri di Bassano hanno arrestato Josè Miguel Difo Calcano, 24enne di origini dominicane residente a Rossano Veneto, già pregiudicato.

Alle ore 16.30 circa di ieri, un equipaggio del radiomobile ha fermato a Rossano Veneto per un controllo un’Audi A7 di colore bianco, alla cui guida c’era un 23enne trevigiano. Sottoposto a perquisizione, è stato trovato in possesso di due bustine di cui una conteneva quasi un grammo di cocaina e l’altra dei residui dello stesso tipo di droga. Il 23 enne ha ammesso di averle ricevute poco prima proprio da Difo Calcano.

La perquisizione domiciliare a cui è stato sottoposto quest’ultimo, ha consentito poi ai militari di trovare in un barattolo 16 involucri in carta cellophane di colore giallo e bianco, di vario peso per un totale di quasi 114 grammi di cocaina, come peraltro confermato dallo stesso indagato. Oltre alla droga, nell’abitazione i militari hanno trovato anche contanti per un totale di 3.500 euro, sostanza da taglio e materiale per il confezionamento delle dosi. Il tutto è stato ovviamente posto sotto sequestro. Accompagnato in caserma, il dominicano è stato dichiarato in arresto e su disposizione dell’autorità giudiziaria è stato portato in carcere a Vicenza, mentre ilvece il 23enne è stato segnalato in Prefettura in quanto consumatore di droga.