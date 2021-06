Sabato sera al… peperoncino interrotto dai carabinieri. Multa salata al “Pepe Rosso”

Il blitz dei carabinieri della compagnia bassanese ha probabilmente “raggelato” i titolari del “Pepe Rosso” di Bassano del Grappa, un’ex locale da ballo riaperto di recente su Strada Marchesane come circolo privato per adulti. Sabato sera all’interno del night club la temperatura è diventata ancora più bollente al presentarsi imprevisto degli uomini in divisa dell’Arma, al fine di effettuare i previsti controlli di legge che hanno permessi di riscontrare più anomalie e violazioni in materia di locali pubblici e lavoro.

In tutto, sono stati comminati al titolare dell’esercizio di intrattenimento, sulla carta rivolto ai soli soci del club, complessivi 16 mila euro di sanzioni. Oltre alla sospensione vincolante dell’attività fino al pronunciamento del Prefetto, anche per le violazioni delle misure di prevenzione del contagio Covid-19 ancora vigenti.

L’ultimo week end di maggio i carabinieri in collaborazione con i colleghi dell’Ispettorato del Lavoro di Vicenza e del Nucleo Antisofisticazione di Padova sono entrati in azione in gruppo per portare in campo numerose verifica, tra le quali il rispetto dell’orario di chiusura del locale entro le ore 23 come impone il Dpcm del 18 maggio 2021. Sono emerse diverse irregolarità riscontrate, secondo quanto reso noto solo oggi dal comando carabinieri di Bassano del Grappa.

Si tratta in particolare della presenza l’impiego di personale non autorizzato, vale a dire collaboratori e collaboratrici non risultanti nelle schede di documentazione obbligatoria, oltre alla violazione contestate in materia di salute e sicurezza sul posto di lavoro. Inoltre, i militari hanno riscontrato la totale “inadeguatezza” dei livelli di prevenzione e protezione prevista dalla normativa vigente in tema di Covid-19. Al capannone di via Guariento sono stati apposti i sigilli temporanei, in attesa di altri provvedimenti.