Due colonne di fumo dall’ecocentro di Cavazzale. Bruciano un camion e un cassone

Allarme incendio scattato poco dopo le 13 di oggi all’interno dell’ecocentro di Cavazzale, frazione che accoglie i conferimenti di rifiuti di due popolosi paesi come Monticello Conte Otto e Dueville, in gestione alla società Soraris Spa.

Secondo le prime informazioni disponibili un doppio focolaio sarebbe stato originato da un carico di materiale trasportato in un container. Sia dal mezzo di traporto che dal cumulo scaricato dallo stesso si sarebbero sviluppati quindi due diversi roghi, a distanza di alcune decine di metri uno dall’altro.

Nel centro di raccolta dei rifiuti urbani si sono precipitati i pompieri della sede centrale di Vicenza con due diverse squadre, procedendo subito alle azioni di spegnimento dei due focolai, diventati nel frattempo dei “tizzoni ardenti”. Nessuno tra gli operatori presenti in quel momento nella sede custodita di via del Progresso ha subito qualche conseguenza in seguito alla problematica improvvisa. A bruciare un cassone di deposito e un mezzo di una ditta specializzata.

Le due squadre di vigili del fuoco operative sono ancora sul posto, nella zona industriale di Cavazzale che dista poche decine di metri dalla strada provinciale “Marosticana”. Nessun pericolo per la popolazione locale anche se, come sempre accade in questi casi, è stato consigliato ai cittadini di tenere chiuse le finestre fino al completamento delle operazioni di messa in sicurezza dell’area. Sul posto anche la polizia locale.

La notizia è in aggiornamento.