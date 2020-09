12enne in terapia intensiva al San Bortolo dopo lo schianto in bici sul palo della luce

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

A distanza di meno di due giorni dall’incidente permangono ancora gravi le condizioni di salute di una ragazzino di 12 anni di Solagna, vittima mercoledì pomeriggio di uno schianto in bicicletta contro un ostacolo a bordo strada, sembra un palo della luce. Dopo un primo ricovero al San Bassiano il piccolo ciclista è stato trasferito al polo sanitario di Vicenza, dove all’indomani è stato sottoposto a un delicato intervento chirurgico.

A preoccupare medici e familiari sarebbero le lesioni importanti riportate al volto e alla nuca, tanto da tenerlo sotto stretta osservazione in queste ore nel reparto di terapia intensiva pediatrica.

La ricostruzione sommaria di quanto successo l’altro giorno racconta di un giro in bici in solitaria del 12enne tra le colline del paese. Era tornato da scuola da poco, e subito dopo il pranzo aveva deciso di svagarsi un po’ montando in sella, approfittando della bella giornata e dirigendosi sui saliscendi di Solagna. Giunto in via Bresagge, probabilmente in fase di discesa, avrebbe perso improvvisamente il controllo della sua bici per finire fuori carreggiata e sbattere violentemente su un palo, rimbalzando poi sull’asfalto. Un doppio impatto che ha provato vari e seri traumi alla testa.

A soccorrerlo e lanciare l’allarme un residente della zona, attirato dalle urla strazianti di dolore del ragazzo. Nessuno avrebbe assistito in prima persona all’impatto, non è da escludersi anche un possibile guasto meccanico al mezzo a pedali. Non ci sarebbe concorso di altri veicoli nell’incidente. Il ragazzo non è più in pericolo di vita, salvo complicazioni successive, ma rischia un lungo periodo di riabilitazione e danni fisici da valutare in un secondo momento.