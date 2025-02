Incidente sulla Marosticana, il 30enne investito in bici è morto sul colpo

Non c’è stato scampo ieri per Nicola Sangalli, giovane vicentino di 30 anni vittima di un terribile incidente stradale occorso alla periferia del Comune di Vicenza, nella frazione di Polegge lungo la provinciale della “Marosticana“. Il ragazzo, che pare vivesse poco lontano dal tratto divenuto scenario della disgrazia, era in sella ad una bicicletta nera ad uso urbano quando è stato investito da una vettura Nissan, un veicolo furgonato di colore bianco. Nel doppio impatto con il mezzo, dopo lo sbalzo di parecchi metri, sull’asfalto, ha riportato lesioni letali che solo in pochi minuti lo hanno portato al decesso, avvenuto sul posto.

Secondo quanto ricostruito, all’arrivo dei soccorsi del Suem 118 dall’ospedale San Bortolo il giovane era in fin di vita, e si è fatto quanto possibile per rianimarlo dopo che il suo cuore ha cessato di funzionare. I politraumi al tronco e alla testa, profondi e irreversibili, hanno reso vane le operazioni dei sanitari accorsi a Polegge dalle 15 di giovedì 6 febbraio, orario in cui era partita la segnalazione dell’emergenza.

Lo scenario del fatto di cronaca è il tratto della Sp248 di fronte al “Bistrot Millefoglie”, con i due mezzi coinvolti che procedevano entrambi, pare, in direzione Vicenza, all’altezza del passaggio pedonale. Autoambulanza e automedica inviate dal polo medico del capoluogo berico si sono combinate sul posto con ben tre pattuglie di polizia locale di Vicenza. Gli agenti inviati sul tratto di provinciale si sono “spartiti” i compiti, chi assistendo il personale di emergenza sanitaria, chi occupandosi dei rilievi e chi infine della gestione di circolazione e viabilità sulla strada Marosticana, arteria ad alto afflusso di veicoli a tutte le ore diurne.

Per conoscere la dinamica dello scontro – si tratterebbe di un tamponamento tra furgone e bicicletta – che ha causato la morte del trentenne vicentino bisognerà attendere gli esiti degli stessi rilievi, una volta inviati in Procura a Vicenza. Proprio dagli uffici di Borgo Berga, ieri dopo il tragico evento comunicato dalle forze di polizia, è stata autorizzata la rimozione del corpo senza vita di Sangalli.

Raccolte le testimonianze di automobilisti in transito che hanno assistito allo scontro, si valuteranno poi anche eventuali supporti video disponibili dalle telecamere della zona. Per il conducente del mezzo investitore (generalità non rese note per ora), rappresenta oggi un atto dovuto la trascrizione del suo nome nel registro indagati con futura imputazione di omicidio stradale.