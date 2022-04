Pick-up si sfracella dopo l’uscita di strada. Morto il conducente, un giovane di 23 anni

Tragedia a Solagna, dove la comunità locale si è svegliata stamattina con la terribile notizia della morte di un giovane ragazzo del posto, di soli 23 anni. Il pick-up che guidava alcune ore prima, sembra nella serata di lunedì, è stato trovato accartocciato su se stesso a fondo scarpata, dopo essere precipitato da un’altezza di almeno 400 metri, non lasciando alcuna possibilità di scampo al conducente.

L’incidente sarebbe avvenuto nel corso della notte, senza che nessuno avesse modo di dare l’allarme nell’immediato o notare nell’oscurità il veicolo ridotto ad un ammasso di lamiere. Si tratta di un veicolo Ram Doge, all’interno del quale è stato trovato il corpo del giovane di Borso del Grappa, precipitato all’interno del fuoristrada sembra dall’altezza del rifugio Alpe Madre. Il suo nome è Mattia Citton, reso noto nel corso della mattinata.

La segnalazione giunta al 118 risale alle 5 di martedì, appena prima dell’alba con subito attivati i vigili del fuoco del distaccamento di Bassano del Grappa e una squadra medica del Suem, giunti insieme sul posto del ritrovamento, in via Penise. Il medico sceso dall’ambulanza non ha potuto che constatare il decesso del conducente, unico occupante del mezzo come si è accertato in seguito, procedendo poi al riconoscimento e alla delicata fase di comunicazione della morte del 23enne ai familiari, in attesa e preoccupati per il mancato rientro a casa del giovane.

La vittima nel corso della mattinata, una volta ricevuto il nulla osta dalla Procura di Vicenza alla rimozione del cadavere dall’auto distrutta dagli impatti plurimi sulle rocce, è stata poi trasportata dai vigili del fuoco e una squadra del Soccorso alpino per circa 300 metri più a valle fino alla strada. Sul posto sono sopraggiunti anche i carabinieri della stazione locale di Solagna per ricostruire la dinamica dell’incidente, una fuoriuscita di strada avvenuta con ogni probabilità nella piena oscurità, nella tarda serata di Pasquetta, per cause che non saranno affatto facili da designare.