Spv, apre la complanare di Bassano: la Nuova Gasparona da Thiene a Rosà è definitiva.

Apre domani mattina, 24 giugno, alle ore sette la complanare definitiva alla Superstrada a pedaggio Pedemontana Veneta (Spv) nei Comuni di Rosà e Bassano del Grappa. Una tappa che porta novità anche sulla superstrada Nuova Gasparona, ormai da anni devastata dal cantiere. Da domani infatti sarà possibile percorrerla, da Thiene a Rosà, nella sua sede definitiva.

Occhio quindi alla viabilità per chi viaggia nel Bassanese: le novità sono state comunicate da Bassano Mobilità. A Travettore sarà possibile uscire provenendo da Marostica ed entrare a Travettore in direzione Trento. In zona Emisfero sarà possibile entrare al centro commerciale viaggiando in direzione di Marostica, ma non sarà invece più possibile imboccare l’uscita dell’Emisfero provenendo da Trento. Per quel che riguarda Ca’ Dolfin, la rotatoria sarà completamente aperta, così come quella del Crocerone.

Per quel che riguarda la Nuova Gasparona, testano da realizzare solo la rotatoria sopraelevata all’intersezione con via Baggi a Bassano (Emisfero) e la rotatoria all’intersezione con via dell’Artigianato a Colceresa.