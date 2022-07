Avviata una raccolta fondi per Erica e Davide, gli alpinisti deceduti sulla Marmolada

Sono deceduti assieme Erica Campagnaro e Davide Miotti, rispettivamente 44 e 51 anni, una coppia affiatata con la stessa passione condivisa: la montagna. E proprio durante una delle escursioni sono stati travolti dal giacchio nella terribile tragedia della Marmolada, a dieci giorni dalla disgrazia il Cai di Castelfranco Veneto ha deciso di avviare una raccolta fondi a favore dei due figli Ettore e Karen di 16 e 24 anni.

Un atto dovuto, dichiarano dal Club Alpino Italiano trevigiano, dove i coniugi di Cittadella erano soci e Davide ricopriva anche il ruolo di istruttore per la scuola di alpinismo, lo scii e l’arrampicata. Da oltre 26 anni, l’uomo, prestava con grande passione il suo tempo ad aiutare gli appassionati ad avvicinarsi alla montagna accompagnandoli con grande dedizione. Le donazioni per i figli dei titolari del negozio “Su e giù sport” di Tezze sul Brenta si possono effettuare nel sito retedeldono.it attiva da oggi. Al momento i donatori sono già 150 per un importo che si aggira sui 7000 euro ma i numeri sono in continuo aggiornamento.

Sarà possibile dare il proprio contributo per i prossimi 57 giorni, la raccolta fondi servirà ad aiutare Ettore e Karen in un momento di grande difficoltà, il dolore della perdita di entrambi i genitori è enorme e l’aiuto serve a rendere meno complesso il loro futuro. L’obbiettivo del crowdfunding è di raccogliere almeno 50.000 euro. Partecipe dell’iniziativa anche il Collegio Veneto Guide Alpine e Accompagnatori di Media Montagna, di cui Davide Miotti faceva parte. “Siamo certi – spiega Paolo Baldassa, presidente del Cai di Castelfranco – che l’ultimo pensiero di Davide e di Erica sia andato ai figli. Questa iniziativa intende cogliere quel pensiero e, per quanto possibile, dargli sostanza“.