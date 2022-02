Lutto a Tezze per la morte di una mamma e manager di soli 39 anni. Lascia due bimbi

La comunità di Tezze sul Brenta si stringe intorno alle famiglie di Sabina Marchetti, quella in cui era cresciuta diventando giovane donna e poi adulta a Fontaniva, e quella che nel lieto amore ha formato poi divenendo moglie e mamma insieme al suo compagno di vita.

Si è spenta nei giorni scorsi ad appena 39 anni età, lasciando due bimbi di 6 e 13 anni che standole sempre vicino per anni avevano con lei combattuto un male infido che alla fine l’ha portata in cielo.

Una malattia che in due diversi momenti aveva colpito Sabina, padovana di origine ma da tempo trasferita nel Vicentino insieme al marito Fabio, senza distoglierla pur nel percorso di cura dal suo impegno quotidiano di mamma. Manager d’azienda affermata, era alla guida della Like Srl, di Cittadella, in cui lavora anche la sorella, che la ricorda in queste ore difficili con un messaggio profondo nel sito web listato a lutto, con sfondo nero. “Era l’anima dell’azienda, il suo esempio di forza e coraggio sarà sempre con noi. Ci stringiamo alla famiglia e a Stefania in un forte abbraccio”.

Sabina Marchetti a combattuto per sette anni per lei e per i suoi affetti più cari a partire dalla diagnosi, da guerriera amorevole, fino al triste epilogo recente che ha lasciato sgomenti chi ha potuto condividere un tratto del suo percorso, in paese, nella cerchia di amici e nell’ambiente lavorativo. Sabina ha lasciato la vita terrena dopo un ricovero d’urgenza in ospedale, in seguito all’aggravarsi delle sue condizioni di salute.

Domani la cerimonia funebre si terrà alle 15.30, nella chiesa parrocchiale di Tezze. Ieri sera, invece, la veglia di preghiera in suffragio. La salma riposerà nel cimitero di Fontaniva.