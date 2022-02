Via libera al bonus psicologo. L’aiuto per chi vuole iniziare un percorso terapeutico è stato approvato dalle Commissioni riunite Affari Costituzionali e Bilancio. Ne dà notizia su Twitter il deputato Pd Filippo Sensi che commenta: “Grazie al governo per il lavoro fatto, ai gruppi parlamentari per il sostegno, a tutti coloro che ci hanno creduto. Si va in aula alla Camera. Un passo avanti decisivo”. Lo stesso Sensi si era detto fiducioso, alcuni giorni fa, che il bonus potesse essere approvato con il decreto Milleproroghe. Come detto dal ministro della Salute Roberto Speranza però “con il bonus psicologo non risolviamo tutto, dobbiamo rafforzare il servizio sanitario pubblico in ambito di salute mentale”.

Al momento il governo intende stanziare circa 20 milioni di euro nel 2022, di cui metà per finanziare il bonus e l’altra metà per il reclutamento di professionisti per combattere il disagio mentale legato alle conseguenze del Covid. Il bonus arriverà a 600 euro all’anno e potrebbe riguardare circa 18mila persone: sarà parametrato in base all’Isee, con il tetto massimo fissato a 50mila euro puntando a favorire i redditi più bassi.

Entusiasta Simona Malpezzi, capogruppo del Pd al Senato, che parla “di un primo segnale molto importante per tutte le persone che stanno soffrendo”. “L’approvazione del bonus di assistenza psicologica – aggiunge – è una bella vittoria per il Pd ma, soprattutto, per il Paese”.