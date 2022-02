Pregiudicato in giro in auto con l’amico, la “coca” e un machete. Nuova denuncia

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Ad inizio settimana i carabinieri della Radiomobile si sono imbattuti i due soggetti sospetti all’interno di un’automobile in transito in zona Stanga a Vicenza, riconoscendo poi un giovane con precedenti di giustizia e procedendo alla perquisizione del conducente e del passeggero, due soggetti legati agli ambienti della tossicodipendenza.

Non senza sorpresa da parte dei controllori, è “saltato fuori” un machete, attrezzo con lama affilata potenzialmente pericoloso e spasso utilizzati in ambienti criminali per atti di violenza. A venire denunciato per porto abusivo di oggetti atti ad offendere è un 30enne vicentino, residente in provincia.

Si tratta di A.D. – diffuse le sole iniziali come da recenti disposizioni – persona nota come detto per vari precedenti nonostante la relativa giovane età. I due all’interno dell’auto sono stati inoltre segnalati al prefetto di Vicenza in quanto sono stati trovati in un momento in cui stavano per consumare dell’eroina, con tanto di inequivocabile striscia di alluminio già riscaldata e 0,36 grammi della stessa sostanza illecita, oltre che assai nociva per la salute.

La quantità modica sequestrata, ritenuta compatibile con il consumo personale, ha evitato loro una seconda denuncia. Sui motivi a giustificazione del possesso del machete nessuna notizia ufficiale, con il sospetto che la potenziale arma da taglio fosse custodita nel vano posteriore in caso di necessità, non essendo rari gli scontri violenti nel sottobosco dello spaccio di droghe “pesanti”.