Minaccia di morte una donna. Denunciato un 34enne

Minaccia di morte una donna di 38 anni residente a Tezze sul Brenta, provando anche ad irrompere a casa sua sfondando la porta: comportamento che è costato una doppia denuncia ad un 34enne di origine sinti.

Il fatto è avvenuto qualche sera fa. I carabinieri della Stazione di Rosà, in servizio di controllo del territorio, hanno ricevuto la chiamata di una donna di 38 anni. Nei concitati momenti della segnalazione la donna ha spiegato che un suo conoscente voleva entrare in casa contro la sua volontà, sferrando calci alla porta e minacciandola di morte.

I militari sono arrivati in tempo sul posto, trovando l’uomo che ancora scalciava la porta. Con molta difficoltà gli uomini dell’Arma sono riusciti a calmarlo e ad ascoltare le ragioni del suo comportamento, dovuto in sostanza a ragioni sentimentali. Identificato dai carabinieri in M.G., italiano 34enne di origini sinti, è stato condotto nella caserma di Rosà dove è stato denunciato anche per inosservanza dei provvedimenti emessi dal goveno, poiché residente a Cittadella.