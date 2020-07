Sviene mentre fa il bagno nelle acqua del Brenta: 21enne rischia di annegare

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Migliorano le condizioni di salute del giovane che ieri pomeriggio ha rischiato di annegare a Tezze sul Brenta nel tratto di fiume sotto il ponte: il giovane – A.H, 21 anni, di origini pakistane e residente a Camisano Vicentino – deve la vita probabilmente alla prontezza di spirito dei suoi amici e connazionali, che lo hanno tratto in salvo.

Il gruppetto stava trascorrendo la calda giornata d’estate nella spiaggetta presente sotto il ponte che collega Friola e Tezze: un po’ di sole, qualche bagno per rinfrescarsi. Ad un certo punto, intorno alle 15,30, il ragazzo si è lanciato in acqua per un bagno ma qualche attimo dopo, probabilmente per una apnea più prolungata o per qualche altro azzardo, è svenuto, iniziando ad annegare.

A trarlo a riva, appena si sono accorti che era esanime in acqua, son stati i suoi amici, che hanno chiamato i soccorsi. Un elicottero del 118 lo ha quindi trasportato in gravissime condizioni all’ospedale di Vicenza, dove è stato ricoverato in rianimazione. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri di Nove. L’aggiornamento di giornata, come detto, è che le sue condizioni sono in via di miglioramento.