Bonus idrico, domande al via. Contributi da Ato Bacchiglione e ViAcqua per 68 mila euro

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Ammonta ad un totale di 67.826,05 euro il fondo messo a disposizione per far fronte all’emergenza Covid da ATO Bacchiglione e Viacqua sotto forma di bonus idrico. Grazie a questi fondi il Comune di Valdagno potrà raccogliere le richieste da parte dei nuclei famigliari più colpiti dalle difficoltà conseguenti al lockdown e all’emergenza covid-19: i beneficiari si vedranno poi riconoscere uno sconto direttamente nella bolletta del servizio idrico.

Nello specifico i fondi messi a disposizione per il Comune di Valdagno dall’ente di bacino (Ato Bacchiglione) sono 19.399,75 euro, mentre il gestore del servizio idrico integrato (Viacqua) destinerà 48.426,30 euro.

“Il bonus idrico – spiega l’assessore alle politiche sociali e della famiglia, Tiziana De Cao – è uno strumento che Viacqua mette a disposizione del nostro comune da anni, ma che ora è stato potenziato con risorse straordinarie per aiutare quante più famiglie possibili. Non si tratta di soldi che vengono consegnati ai cittadini, ma di uno sconto diretto sulle bollette dell’acqua del 2020. Potremo aiutare centinaia di famiglie valdagnesi, alcune delle quali potranno vedersi addirittura azzerata la propria bolletta”.

“Nella formulazione dei requisiti per accedere al bonus – prosegue De Cao – abbiamo considerato non solo gli aspetti reddituali, ma anche il numero di componenti il nucleo famigliare e le problematiche lavorative conseguenti la chiusura di molte attività. Questo perché siamo consapevoli che le famiglie in difficoltà, anche solo temporanea, sono diverse e vogliamo fare il possibile per dare una risposta al maggior numero possibile”.

Le domande dovranno essere presentate compilando l’apposito modulo disponibile sul sito del Comune di Valdagno. I richiedenti dovranno essere residenti nel Comune di Valdagno ed intestatari di un contratto di fornitura idrica domestica con Viacqua, avere un Isee inferiore a 30 mila euro. Le famiglie in difficoltà in seguito all’emergenza sanitaria dovranno dichiarare la sospensione o riduzione dell’attività lavorativa.

Verrà stilata una graduatoria secondo i punteggi definiti all’interno del bando. La quantificazione delle agevolazioni in base ai componenti il nucleo famigliare sarà così ripartita: agevolazione di 100 euro per i nuclei composti da una sola persona; 150 euro per quelli composti da due persone; 200 euro per quelli composti da tre; 250 per ogni nucleo composto da quattro persone; 300 euro per ogni nucleo composto da cinque o più persone.

Qualora i fondi non venissero esauriti, il Comune ridistribuirà i contributi a quelle utenze più deboli che dovessero essere segnalate dai servizi sociali. Le domande dovranno essere presentate entro e non oltre le ore 12.30 del prossimo 31 luglio 2020, avendo cura di compilare l’apposito modulo in ogni sua parte e allegare la documentazione necessaria. Non saranno ammesse integrazioni una volta presentate le richieste.

Le domande potranno essere inviate all’indirizzo di posta elettronica comune.valdagno@legalmail.it (riceve sia PEC che posta elettronica standard) oppure consegnate di persona, previo appuntamento telefonico, presso l’Ufficio Relazione con il Pubblico del Comune di Valdagno (0445 428260 – 0445 428261).