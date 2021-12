Trova al bar l’agente che lo multò due anni prima e lo picchia. Denunciato un camionista

Un agente di polizia locale di 49 anni, residente nei dintorni di Bassano del Grappa, è stato aggredito mercoledì scorso all’interno di un bar nei pressi del quartiere Firenze nel cuore della città. A percuoterlo con feroce violenza, tanto da mandarlo al pronto soccorso del San Bassiano, è stato un uomo, di professione autotrasportatore. Quest’ultimo lo avrebbe riconosciuto come la figura di vigile urbano che un paio di anni prima, nel corso di un normale controllo stradale, gli comminò una multa a cui si aggiunse il sequestro del mezzo di lavoro per delle irregolarità.

L’episodio risale al pomeriggio di tre giorni fa, intorno alle 17, con cornice il locale News Cafè di via Salvo d’Acquisto, che si trova a due passi dal parco pubblico Tarcisio Frigo, va specificato teatro del fatto di cronaca senza alcuna responsabilità da parte della gestione.

L’agente in pausa dal lavoro si trovava seduto ad un tavolo quando è stato assalito e preso a pugni, colto di sorpresa dopo una prima minaccia verbale. Il cliente 49enne, dipendente tutt’oggi dell’Unione Montana del Bassanese, si è difeso come ha potuto per poi trovare riparo nel bagno del locale. Solo l’intervento del personale e avrebbe evitato un pestaggio ancora più cruento, da parte di un quasi coetaneo dell’agente preso di mira. L’aggressore è un 48enne residente a Romano d’Ezzelino ed è ora denunciato per lesioni, minacce e danneggiamenti, dopo aver messo a soqquadro il locale.

A venire chiamati in causa sono stati poi i poliziotti del Commissariato di Bassano dopo una chiamata con richiesta di intervento al 113, che hanno identificato il 48enne fuori di sè e ancora presente nel bar a inveire pesantemente contro l’oggetto di tanta rabbia repressa. A giungere nel quartiere anche due pattuglie dei colleghi del malcapitato agente di polizia locale, accompagnato sanguinante al volto in pronto soccorso per ricevere le cure del caso. Dopo alcune ore è stato dimesso, con una prognosi di 10 giorni per la completa guarigione, a causa di tagli e contusioni al viso.

A distanza di due anni da quella multa “maldigerita”, per D.F. – rese note le sole iniziali – ora i grattacapi sul fronte giudiziario saranno ancora più pesanti, sia sul piano civile che su quello penale. Oltre al vigile urbano ferito anche il proprietario del locale teatro della vicenda dovrebbe aver già sporto denuncia nei suoi confronti, visti i danni patiti per causa della “furia” del camionista.