28enne di Thiene picchiata e violentata in una situazione di degrado nel veronese

La convivenza da cinque mesi con un pusher che in cambio di sesso le procurava la droga era diventata un incubo per una 28enne di Thiene, di fatto senza dimora: è stata aggredita, ferocemente picchiata e violentata in una casa abbandonata in centro a San Bonifacio, nel veronese. Sarebbero questi i tristi contorni di una situazione di degrado emersi giovedì mattina, quando l’uomo è stato arrestato.

La donna, secondo quanto ricostruito dai carabinieri e riportato dal quotidiano L’Arena, conviveva con un cittadino marocchino di 37 anni, irregolare in Italia, che ora si trova in carcere a Montorio (Verona) con l’accusa di violenza sessuale, maltrattamenti, lesioni e cessione di droga aggravata dalla finalità di ottenere in cambio prestazioni sessuali.

La violenza sarebbe avvenuta in una vecchia abitazione di via Camporosolo: l’uomo è stato fermato giovedì mattina, 17 aprile, dai carabinieri e questa mattina, sabato 19 aprile, è in programma in Tribunale a Verona l’udienza per la convalida del fermo.

Secondo quanto ricostruito dai militari dell’Arma (ma le indagini sono ancora in corso), entrambi farebbero uso di cocaina e il 37enne, in stato di alterazione, giovedì ha aggredito con pugni la 28enne thienese, procurandole gravi lesioni. E’ stata lei stessa a chiamare il 112, permettendo così ai militari di fermare l’uomo con cui si accompagnava, che a quanto è stato ricostruito le forniva anche la droga in cambio di sesso: in ospedale ha poi raccontato che le violenze fisiche e psicologiche andavano avanti da mesi.

